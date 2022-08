Alexandre Frota diz que papel de Guilherme de Pádua era para ter sido dele: 'destino seria outro'

O documentário 'Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez', exibido pela HBO Max, trouxe novas repercussões sobre o caso. Nas redes sociais, um dos assuntos que chamou a atenção dos internautas foi o depoimento do deputado federal Alexandre Frota.

Segundo ele, o papel vivido por Guilherme de Pádua na novela 'De Corpo e Alma', de Gloria Perez, mãe de Daniella, foi escrito pela autora para que ele o interpretasse.

Na década de 1990, Frota atuava na novela 'Perigosas Peruas', também da Globo, e o autor Carlos Lombardi não liberou o ator para o folhetim das 20h.

De acordo com o portal Metrópoles, o político afirmou que, caso tivesse assumido o papel de Bira, o assassinato de Daniella não teria acontecido.

“Eu poderia ter feito caso tivessem me liberado, como não me liberaram não deu tempo, acabaram colocando, infelizmente, o Guilherme de Pádua. Caso eu tivesse feito a novela, o destino seria outro completamente diferente e nós poderíamos ter a Dani junto a família dela e casada com o Raul”, disse.

Alexandre Frota ainda deu detalhes sobre o apoio que deu a Raul Gazolla após a morte de Daniella.

“Depois de tudo, eu consegui trazer o Raul Gazolla para morar em São Paulo, fiquei com ele um ano inteiro porque as coisas ficaram difíceis. Fiquei 24 horas com ele, trabalhando e [o] ajudando a sair dessa situação toda que a gente nunca achou que pudesse acontecer”, contou.