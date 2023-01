Festival MITA 2023 anuncia Florence e Lana del Rey; veja programação e ingressos

O festival MITA anunciou, nesta segunda-feira (30), o line-up da sua segunda edição, que ocorrerá em maio e junho deste ano, no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente. Estão confirmadas para o evento atrações como Lana del Rey, Florence + The Machine, Duda Beat, Djonga, Don L, Jorge Ben Jor e outros.

No Rio de Janeiro, o MITA será no Jockey Club, nos dias 27 e 28 de maio. Já na capital paulista, a festa está programada para os dias 3 e 4 de junho, no Vale do Anhangabaú.

Segundo a Eventim, empresa responsável pela produção do festival, os shows serão divididos em dois palcos, com mais de 16 atrações por fim de semana. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, e custam entre R$ 350 (meia entrada para pista) e R$ 1,9 mil (segundo lote da pista premium).

Veja as atrações do MITA 2023

Rio de Janeiro (27 de maio)

Lana del Rey

Flume

Jorge Ben Jor

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jehnny Beth

Planet Hemp convida Tropkillaz

Gilsons

Larinhx convida MC Carol

Slipmamy & Ebony

Rio de Janeiro (28 de maio)

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho convida Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago Oproprio

São Paulo (3 de junho)

Lana del Rey

Flume

Natiruts

Badbadnotgood

Jehnny Beth

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon

São Paulo (4 de junho)

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

Capital Inicial

NX Zero

Sabrina Carpenter

Don L convida Tasha & Tracie

Far from Alaska convida Supercombo