Vestindo Espedito Seleiro, Anitta se apresenta com Juliette no Recife

A arte em couro do mestre Espedito Seleiro vestiu Anitta, na noite desse sábado (28), para o show "Ensaios com Anitta", que a carioca fez no Recife (PE).

Em sua conta no Instagram, o artesão exibiu orgulhoso o resultado do trabalho nas botas, braceletes e cartucheira utilizados pela cantora para abrir os festejos de Carnaval. "Anitta tem sangue de Maria Bonita", disse em uma das postagens.

O show de Anitta no Recife teve a presença inédita da cantora Juliette. Apesar de serem amigas desde que a paraibana saiu vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 21, as duas nunca tinham se apresentado juntas. O momento foi registrado nas redes sociais.

O "Ensaios com Anitta" faz parte do projeto "Carnaval da Anitta 2023", em que a carioca se apresenta com vários convidados.

Neste domingo (29) o "Ensaios com Anitta" acontece no Rio de Janeiro. Depois disso, haverá uma pausa no projeto e Anitta retorna dia 11 de fevereiro, em São Paulo. O encerramento será em Curitiba, no dia 12 de fevereiro.