Correspondente da Globo em Londres descobre que mora em antiga casa de Dua Lipa

O jornalista Murilo Salviano, correspondente da TV Globo em Londres, descobriu que vive em uma casa que já foi habitada pela cantora Dua Lipa. A descoberta aconteceu após receber uma correspondência com o nome da dona de hits como 'Don't Start Now' e 'New Rules'.

Nesta quinta-feira (1º), compartilhou o fato nas redes sociais em tom de brincadeira. "Eu não tinha a menor ideia quando me mudei pra cá, mas a Dua Lipa já morou nesta mesma casa, aaaaanos atrás (quando a vida dela ainda cabia em 60 metros quadrados kkk)".

Na publicação, ainda convidou a artista para tomar um chá. "Venha pegar suas cartas. Prometo chá e biscoitos. Te amo!", acrescentou.

Legenda: Carta endereçada para a cantora Dua Lipa Foto: Reprodução

Já em entrevista ao g1, revelou ter se sentido “anestesiado”. “Eu e os vizinhos ficamos anestesiados. Virou uma anedota, a gente deu risada. Foi um momento divertido para a vizinhança”, disse.

Murilo Salviano Jornalista “Meus vizinhos já tinham comentado que a Dua Lipa tinha morado aqui. Aqui em Londres isso é comum. Em todo lugar tem uma casa em que algum famoso já morou. Eu achei legal porque eu sou fã, mas não acreditei muito. Até que essa semana chegou uma carta com o nome dela”.

Devolução da carta

Murilo disse que está pesquisando o trâmite burocrático para devolver a carta, e entregar a correspondência na residência correta.

“Eu não sei exatamente o que fazer com essa carta. Eu moro em Londres há 10 meses e não sei como funciona. Não sei se procuro os correios ou se tem alguma outra forma. Se a Dua Lipa quiser, eu entrego em mãos”, brincou.

O correspondente ainda acrescentou que ela segue morando na região, porém, não sabe precisar a residência.