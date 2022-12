Dua Lipa está namorando o rapper Jack Harlow, diz site

A cantora Dua Lipa, dona do hit "Cold Heart", estaria namorando o rapper Jack Harlow. Em matéria publicada nesta terça-feira (13), o Page News afirmou que os dois teriam se conhecido pessoalmente no Variety's Hitmakers Brunch, no início do mês.

Uma fonte próxima à Jack, contou ao veículo que desde então os dois mantém "comunicação constante" e que o cantor ficou "muito interessado em Dua e iria fortemente buscar pelo romance".

Outras fontes disseram que Harlow voou até Nova York para encontrar a cantora, após a apresentação dela no Jingle Ball, nesta sexta-feira (9). No dia seguinte, eles teriam almoçado juntos em um restaurante no Meatpacking District, porém, chegando ao local separadamente.

ADMIRAÇÃO ANTIGA

Em maio deste ano, o rapper lançou seu segundo álbum de estúdio, nomeado "Come Home the Kids Miss You", e uma das faixas se chamava "Dua Lipa". O artista contou ao The Breakfast Club, da Billboard, que ligou, por FaceTime, para Dua, querendo apresentar a homenagem.

"Eu queria receber a bênção dela, então eu liguei e toquei para ela. Porque eu não queria que ela fosse pega de surpresa por isso ou se sentisse assustada ou algo assim", explicou ele.

"Se ela tivesse dito: 'Ei, eu odeio isso. Eu não quero que você lance', não teria lançado. Mas ela disse:'Não é uma música minha. Acho que tudo bem.' Ela estava meio confusa e só deixou passar", completou Jack.