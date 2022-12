Xuxa Meneghel se recupera de lipoaspiração: 'não estou sentindo dor nenhuma'

Xuxa Meneghel se recupera em casa de uma lipoaspiração feita no último sábado (10). O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo informações do site O Fuxico.

A apresentadora de 59 anos também realizou uma intervenção para remodelar o corpo, com uma técnica chamada de microagulhamento por radiofrequência. Xuxa teve alta no domingo (11).

"Estou bem. Não sinto dor nenhuma. Estou levantando numa boa, sentando numa boa, andando numa boa e é como se eu tivesse feito bastante abdominais", contou. Ela ainda acrescentou: "Estou achando que o cara tirou pouca coisa, falei tanto que eu odiava cirurgia que ele [o médico] deve ter entrado, tirado um pouquinho e pronto", brincou Xuxa tranquilizando os fãs sobre a cirurgia.

Pausa nas gravações de filme

Em razão do procedimento, Xuxa precisou interromper as gravações do filme "Uma Fada Veio Me Visitar", que é uma adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças.

A apresentadora passará os próximos dias de repouso na casa do namorado, o ator e apresentador Junno Andrade, com quem vive um relacionamento desde 2012.