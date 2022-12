Mateus Solano é anunciado como novo jurado do 'The Masked Singer Brasil'

Com estreia marcada para janeiro, a terceira temporada de “The Masked Singer Brasil” terá Mateus Solano como mais um jurado. O ator teve a participação revelada na manhã desta terça-feira (13), durante o “Encontro com Patrícia Poeta”.

Solano se junta à Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e à também novata Sabrina Sato na bancada do júri. O grupo é responsável por descobrir quem são as personalidades escondidas atrás das máscaras.

Entusiasmado, o artista elogiou o reality: “Sou de um tempo em que as pessoas assistiam TV todas juntas num mesmo horário, o que acabou se perdendo com as muitas opções que existem hoje. Esse programa consegue a proeza de juntar todo mundo num domingo para assistir, se divertir e torcer junto”.

“Estou muito feliz e honrado por ter sido convidado a integrar a bancada do 'The Masked Singer Brasil'! [...] Que eu possa trazer ainda mais alegria e diversão aos domingos junto aos meus queridos Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato ” disse

Comandado por Ivete Sangalo, e com participação de Priscilla Alcântara, a nova temporada do reality vai ao ar a partir de 22 de janeiro.