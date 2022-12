Que horas começa o The Voice hoje? Veja detalhes do programa desta terça (13)

Na semana passada, o 'The Voice Brasil' entrou na terceira fase do reality show, as "Batalhas", que seguem nesta terça-feira (13). O novo episódio da 11ª temporada do programa vai ao ar às 22h25, na TV Globo.

Nessa etapa, os candidatos da atração musical formam duplas e cantam a mesma música, e os técnicos Gaby Amarantos, IZA, Michel Teló e Lulu Santos escolhem quem deve seguir na competição.

Os jurados também têm direito a dois “Peguei”, recurso que serve para resgatar os eliminados das performances.

Times para a fase das 'Batalhas':

TIME LULU — Graziela Medori, Déborah Castolline, Bela Portugal, Juniô Castanha, Fellipe Dias, Nath Audizio, Juceir Junior e Mel Fernandes.

TIME GABY — Júlio Mallaguthi, Analu, Brena Marinho, Mila Santana, Adri Amorim, Val Andrade, Cesar Soares e Hevelyn Costa.

TIME IZA — Isis Mendonça, Bê Lourenço, Antonia Medeiros, Agatha Henriques, Evy, Bell Lins, Dgê e Victor e Gabih.

TIME TELÓ — Brenda Helen, Makem, Gisele de Santi, Keilla Júnia, Duda e Isa Amorim, Sá Biá, Neto e Felipe, e Kacá Novais.

ONDE ASSISTIR AO THE VOICE BRASIL?

O 'The Voice Brasil' é transmitido na TV Globo às terças e quintas, sempre após a novela 'Travessia'. O horário pode ser alterado conforme a programação divulgada diariamente pela emissora.

Nesta terça-feira, o programa começa às 22h25.

