Thiago Rodrigues presta depoimento à Polícia após assalto no Rio de Janeiro

O ator Thiago Rodrigues, 42, espancando em assalto, prestou depoimento na 15ª Delegacia Policial, Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (13).

A informação foi divulgada pelo portal Quem e confirmada pela Polícia Civil, que intimou o artista.

Em um primeiro momento, a assessoria do ator informou que, a princípio, ele não iria à DP nesta tarde. "Ele precisa descansar no momento", informou equipe.

Assalto violento

Legenda: Imagem do ator sendo atendido na unidade hospitalar após agressão Foto: Arquivo pessoal

Thiago Rodrigues foi espancado no domingo (11), no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio, ao sair de uma festa.

Na segunda-feira (12), Maria Morais, empresária do ator, declarou que o ator "está em choque" com o que passou.

A imagem da agressão sofrida pelo artista viralizou no fim de semana, e mostra o ator com a cabeça completamente ensanguentada.