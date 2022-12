Ator Thiago Rodrigues é espancado por criminosos no Rio

O ator Thiago Rodrigues, 42 anos, foi assaltado e agredido por cinco homens no último sábado (10) ao sair de um bar no bairro da Gávea, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, o ator ficou desacordado após as agressões e acordou no dia seguinte, na Praça Santos Dumont.

O ator tentou fugir, mas não conseguiu. Segundo Thiago, ele só entendeu que estava sendo assaltado - seu celular foi levado - quando já estava apanhando, e no chão.

Legenda: Imagem do ator sendo atendido na unidade hospitalar após agressão Foto: Arquivo pessoal

Thiago acordou sob os cuidados de uma senhora na Praça Santos Dumont e foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, também na Gávea.

Thiago Rodrigues, até o mês passado, estava trabalhando em uma novela, em Portugal. No Brasil, ele fez 16 novelas, entre elas "Páginas da vida” e “A Favorita”.