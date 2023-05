Dua Lipa usa colar com diamante gigante avaliado em 10 milhões de dólares no Met Gala

Dua Lipa foi uma das estrelas do Met Gala 2023, que aconteceu nesse domingo (1º), em Nova York, nos Estados Unidos. A artista escolheu um vestido vintage da grife Chanel para o evento, além de um colar com um diamante gigante de 100 quilates da Tiffany & Co. O acessório, segundo a Harper's Bazaar americana, foi avaliado em 10 milhões de dólares.

A artista foi a primeira a usar a peça, que nunca havia sido vista pelo público antes.

“É um colar muito especial da Tiffany. Nunca foi visto antes, então estou animada de mostrá-lo aqui hoje. Eles tiraram do cofre para mim”, disse Dua Lipa sobre o colar, em entrevista no tapete vermelho.

Homenagem

O colar usado por Dua Lipa foi batizado de Lucida Star e desenhado como uma homenagem ao lendário diamante amarelo da Tiffany & Co. A peça exibida pela artista no Met Gala é proveniente de Botsuana, na África do Sul, e tem 82 facetas.

Além de celebridades internacionais, brasileiras como Gisele Bündchen e Anitta prestigiaram o Met Gala 2023.