Gata de Karl Lagerfeld, homenageado no Met Gala, é considerada ícone da moda; conheça história

Entre vestidos de alta costura e ternos elegantes, alguns “looks” destacaram-se nas escadarias do Met Gala, realizado nessa segunda-feira (1º), por homenagear a gata Choupette. O pet, animal de estimação do designer e homenageado da noite Karl Lagerfeld, é considerado um ícone da moda e acumula milhares de seguidores nas redes sociais.

História da gata de Karl Lagerfeld

De acordo com a revista Vogue, a história entre Choupette e Lagerfeld começou em 2011, quando o estilista cuidou da gatinha enquanto o modelo Baptiste Giabiconi estava de férias. Quando Giabiconi retornou, a dupla já estava tão apegada que ele deixou que o designer ficasse com a gatinha.

Um ano depois, Choupette ganhou uma conta no Twitter e não demorou a cair nas graças do público, fazendo sucesso a ponto de estampar capas de revistas famosas, como Harper’s Bazaar e Vogue. Além disso, ela chegou a protagonizar campanhas de Lagerfeld, uma linha de maquiagem, e um livro.

No Instagram, a felina acumula mais de 200 mil seguidores e até “se pronunciou” sobre não comparecer ao Met Gala deste ano: “Muitas pessoas me convidaram a cruzar o tapete vermelho do Met Gala em tributo ao papai, mas preferimos ficar em paz e confortável em casa. Presto homenagem ao papai todos os dias desde a sua partida e estamos emocionados em ver mais um dia dedicado a ele”. Lagerfeld morreu em 2019.

Homenageada no Met Gala 2023

Apesar de não ter marcado presença no evento, Choupette não foi esquecida pelos famosos que passaram pelo “tapete vermelho” do baile de gala. Entre as celebridades que homenagearam a gatinha, estão Doja Cat e Lil Nas X.

Com direito à prótese e orelhas de gato, a dona do hit “Say So” andou pelas escadarias do Met homenageando a gatinha em um vestido brilhante.

Legenda: Doja Cat surpreendeu com look inspirado na felina Foto: AFP

O rapper Lil Nas X roubou a cena quando apareceu pintado na cor prata e usando bigodes de gato, dando vida à uma versão luxuosa de Choupette.

Legenda: Artista impressionou com unhas afiadas e perolas brilhantes Foto: AFP

Completando as homenagens, o ator e cantor Jared Leto fantasiou-se com uma versão da gatinha em tamanho humano, ganhando a atenção dos presentes.