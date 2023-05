Bruna Marquezine pede para seguidores não engajarem postagens de 'rivalidade' com Anitta: 'cafona'

A atriz Bruna Marquezine pediu aos seguidores para não engajarem publicações que tratam sobre uma suposta rivalidade entre ela e Anitta. Em publicação nesta segunda-feira (1º), reforçou ser amiga da cantora que vai participar do evento Met Gala 2023. realizado nesta noite.

"Posso pedir um favor? Não engajem essas bobagens, não. Não respondam, não comentem. Ignorem 100%. Competição tosca entre duas mulheres em pleno 2023 e que são amigas ainda...coisa mais cafona", escreveu.

Na publicação, ainda esbanjou alegria pela presença de Anitta na cerimônia beneficente, organizada para arrecadar fundos para o Costume Institute do Met. "Minha Brazid vai estar belíssima hoje no Met, e fod* se essa gente pequena (sem generalizar)", finalizou.

Met Gala 2023

O Met Gala 2023 é um evento que reúne as maiores celebridades do mundo no tradicional Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O baile, organizado pela editora-chefe da Vogue America, Anna Wintour, acontece nesta segunda-feira (1º).

No badalado tapete vermelho, são esperados grandes nomes da TV, música e cinema. Pelo terceiro ano consecutivo, Anitta é presença confirmada no baile.

Outros famosos brasileiros que irão prestigiar o evento são Gisele Bündchen, Alexandre Birman e Sônia Braga. Nomes também cotados para abrilhantar a noite são Billie Eilish, Lady Gaga, Cara Delevingne, Lil Nas X e Olivia Rodrigo.