Shakira ganha exposição em homenagem à carreira dela em Museu do Grammy, nos Estados Unidos

A cantora latino-americana Shakira ganhou uma exposição em homenagem à carreira dela no Museu do Grammy, nos Estados Unidos. Intitulada "Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience", o tributo foi instalado em março e seguirá aberto para visitações até o final de fevereiro de 2024. As informações são do jornal O Globo.

A artista lançou o álbum de estreia, Magia, em 1991, e gradualmente foi conquistando um espaço no mercado musical até ser considerada um dos maiores nomes da música latina do mundo. Shakira coleciona diversos prêmios Grammy e Grammy Latino.

Por isso, na exposição, é possível acompanhar o desenvolvimento da carreira dela, desde o início como compositora de rock latino na Colômbia até os destaques em trabalhos globais.

Shakira, inclusive, foi responsável por popularizar certos ritmos, como bachata e reggaeton, mantendo as raízes multiculturais colombianas e libanesas.

Influências musicais

Na exposição, o público também poderá ver as influencias musicais e culturais na produção de Shakira. Estão exibidos artefatos do arquivo pessoal da cantora, como três filmes originais e um espaço imersivo relembrando a turnê El Dorado.

Recentemente, Shakira lançou a música “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", que se tornou a canção latina a atingir a marca de 100 milhões de transmissões de forma mais rápida.

Ela também se tornou a primeira mulher solo a conquistar o Top 10 da Billboard Hot 100 com uma música gravada em espanhol.