Piqué teve crise de ciúmes de Shakira e invadiu gravações da cantora com Maluma, diz jornalista

Em meio ao conturbado término da cantora Shakira com o jogador de futebol Gerard Piqué, novas informações vieram à tona nesta semana. Conforme o jornalista Jordi Marin, conhecido por acompanhar a vida privada da colombiana, Piqué teria invadido gravações de um clipe dela com o astro Maluma por uma crise de ciúmes.

O caso ocorreu em 2017, mas só foi divulgado recentemente. Segundo o POPline, o paparazzi detalhou no canal do YouTube que o jogador adentrou o set de filmagens das gravações do clipe de “Clandestino”, realizada em Barcelona.

Como a gravação iniciou na madrugada, Piqué apareceu às 3h da manhã desconfiando de um suposto romance entre Shakira e Maluma. No vídeo, divulgou a série de imagens do jogador no local.

Jordi Marin Jornalista “Haviam muitos rumores naquela época de que poderia haver um encontro íntimo entre Shakira e Maluma. Gerard Piqué, com uma mosca na orelha, apareceu no set sem avisar para ver o que estava acontecendo entre os dois artistas”.

“Nunca vi nada entre os dois (Shakira e Muluma). O que vi foi uma grande amizade e uma grande cumplicidade entre dois artistas que se amam e admiram. Sempre neguei esses boatos sobre o suposto romance deles, porque Shakira era completamente apaixonada pelo jogador de futebol”, acrescentou o jornalista.

FINAL CONTURBADO

Shakira e Piqué anunciaram a separação em junho do ano passado, após 11 anos juntos, mas nunca se casaram oficialmente. Eles tiveram dois filhos, dentre eles, Sasha, de 7 anos, e Milan, de 9.

Desde o término, boatos de que o ex-jogador teria traído Shakira algumas vezes pipocaram na imprensa internacional. Na época, Shakira fez um desabafo online, no começo do ano, onde falou sobre traição, em clara indireta ao pai de seus filhos. Até Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, demonstrou seu apoio à cantora nos comentários.