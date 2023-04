Shakira manda retirar árvore em casa que vivia com Gerard Piqué e vídeo viraliza

Shakira já deixou Barcelona, na Espanha, de mudança para viver em Miami, nos Estados Unidos, mas todo o processo de saída da artista de terras espanholas tem dado o que falar. Além do motivo da viagem repentina, fãs viralizaram as imagens da retirada de uma árvore da casa onde a cantora morava com o ex-companheiro, o jogador Gerard Piqué.

Legenda: Árvore foi retirada da residência ainda em novembro de 2022 Foto: reprodução/Twitter

Segundo o jornal El Economista, ainda em novembro do ano passado, quando o processo de custódia dos filhos do ex-casal foi concluído, Shakira foi autorizada a se mudar da residência e, nessa ocasião, já teria pedido a retirada da árvore.

Não demorou, agora, para que o assunto viralizasse nas redes sociais. "Não vai deixar nem sombra para Clara Chía", comentou um usuário do Twitter, fazendo referência à nova namorada de Piqué, com quem ele teria mantido um affair mesmo durante o relacionamento com Shakira.

Valor sentimental

Acontece que a árvore não é apenas parte do jardim comum da casa que outrora pertenceu aos dois. Com valor familiar para a cantora colombiana, a muda foi plantada por Shakira no Líbano há cinco anos, no bosque Cedros do Senhor, terra de nascimento da avó da artista.

Conforme informações da imprensa internacional, a árvore estaria na nova casa de Shakira, habitada por ela e pelos filhos, Sasha e Milán. Em comunicado recente, inclusive, Shakira pediu pela privacidade das duas crianças, que estariam sendo assediadas por fotógrafos e repórteres constantemente desde o término entre ela e Piqué.