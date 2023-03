Shakira proíbe ex de visitar os filhos com nova namorada e mãe de jogador

A cantora Shakira e o ex-marido, Gerard Piqué, travaram mais um embate na separação. A colombiana requisitou que o jogador de futebol só visite os filhos sem a companhia da atual namorada, Clara Chía, e da mãe dele, Montserrat Bernabéu.

Devido ao acordo de guarda que eles posssuem, Piqué só pode ficar com as crianças por 10 dias ao mês. As viagens para as visitas são bancadas pela cantora colombiana. Segundo o jornalista espanhol, Jordi Martin, essa regra será válida quando a cantora estiver morando em Miami, nos Estados Unidos, a partir de 1º de abril, com os filhos.

Milan e Sasha, filhos do casal, já estariam matriculados em escolas e planejam entrar em aulas de taekwondo e beisebol.

SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, anunciaram a separação em junho de 2022, após mais de uma década juntos. Eles possuem dois filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 7 anos.

Legenda: Shakira e Piqué tem dois filhos de 10 anos e 7 anos Foto: Reprodução/Instagram

A artista colombiana lançou a música "BZRP Music Session #53" em janeiro, na qual se refere expressamente ao ex-jogador de futebol e sua atual companheira, a espanhola Clara Chía. Em questão de horas do lançamento, a música já havia sido ouvida mais de 30 milhões de vezes e incendiou as redes sociais.