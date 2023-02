Piqué e namorada Clara Chía são expulsos de restaurante por proprietário fã de Shakira, diz jornal

Gerard Piqué e a namorada Clara Chía foram impedidos de consumir em um restaurante, após o dono do local solicitar que a jovem se retirasse do estabelecimento. O proprietário seria fã da cantora Shakira, que viveu um relacionamento de mais de uma década com o ex-jogador e que, recentemente, se separou dele em meio a boatos de que foi vítima de infidelidade do antigo atleta com a atual parceira.

Testemunhas relataram ao jornal La Nacion que a permanência do casal não foi permitida pelo empresário. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível observar os dois deixando o restaurante aparamente chateados e seguindo em direção ao carro, enquanto são perseguidos por admiradores e jornalistas.

VEJA MOMENTO:

Na semana passada, Piqué falou pela primeira vez sobre o relacionamento com a jovem. Na ocasião, o ex-Barcelona contou que a parceira é quem escolhe seus looks.

"A verdade é que eu vou com minha namorada às lojas e ela compra para mim. Eu sou uma marionete", explicou o antigo atleta. Ele foi questionado se ainda tinha uma relação próxima com a moda.

Namoro polêmico

O namoro de Piqué e Clara Chía é cercado de polêmicas, pois se suspeita que a estudante foi o pivô do fim do casamento do ex-atleta com Shakira.

Segundo o site Page Six, a separação de Piqué e Shakira foi após a cantora colombiana descobrir a relação extraconjugal do até então marido com Clara Chia Marti, atual namorada do jogador.

Ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gostava dessa mesma geleia.

