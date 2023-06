Sabrina Sato vive affair com o ex-BBB Paulo André, diz colunista

Recém-separada de Duda Nagle, Sabrina Sato está vivendo um affair com o ex-BBB Paulo André, segundo o colunista Lucas Pasin. Conforme o colunista, o romance é leve e sem compromisso. Os dois já ficaram algumas vezes, sempre longe dos holofotes.

Paulo André já foi visto, inclusive, no condomínio de Sabrina algumas vezes, sempre em direção à cobertura onde ela mora, em São Paulo. Até mesmo alguns familiares de Sabrina já o viram no local.

“Eles estão ficando. Não foi uma única vez, está rolando. Recentemente até pediram para fazer uma foto juntos num evento. Mas era estratégia para despistar, apenas para mostrar que são 'conhecidos’”, disse uma fonte à coluna.

Sabrina Sato negou o romance à coluna de Lucas Pasin. Segundo o colunista, porém, ela não quer que o affair seja divulgado para não ofuscar a divulgação do programa que terá com o ex-namorado, João Vicente, o Let Love. Os fãs shippam os dois - e outra relação poderia ajudar na audiência da atração.

Boa relação

Há alguns dias, a apresentadora postou uma foto no Instagram ao lado de Duda Nagle e da filha dos dois, Zoe, num carro, mostrando que mantém uma boa relação com o ex.