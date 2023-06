Morre o maquiador de Maiara e Maraísa e Marília Mendonça

A família de Julyer Rodrigues confirmou a morte do maquiador na madrugada desta quinta-feira (1º), por meio de uma nota publicada no perfil do Instagram dele. “Comunicamos com pesar o falecimento do Julyer. Em breve informaremos o local do velório”, diz a nota.

Julyer era famoso por ser responsável pela beleza de famosas como Maiara, Maraísa e Marília Mendonça.

Há cinco dias, o perfil de Julyer publicou uma nota atualizando o estado de saúde do profissional, e explicando que ele havia sido internado novamente. "O Julyer está com uma doença degenerativa a qual afeta o cérebro e consequentemente todo funcionamento do corpo. Infelizmente essa doença não tem cura nem tratamento. Os médicos e as pessoas mais próximas estão buscando oferecer a ele o maior conforto possível agora. O Juh não está conseguindo se movimentar, falar e para respirar está recebendo oxigênio".

AVC

Em abril desse ano, o profissional arrecadou mais de R$ 35 mil por meio de uma vaquinha on-line, após sofrer um AVC isquêmico em março, durante uma viagem de trabalho.

Na época, a assessoria da dupla Maiara e Maraísa disse que as duas estavam prestando assistência ao maquiador.

“Desde os primeiros sintomas de Julyer, a dupla tem prestado assistência, o tratamento está sendo feito em Goiânia. Os exames e fisioterapia tem sido custeadas pelas irmãs, que ainda têm se mobilizado para que ele tenha o melhor tratamento e cuidados possíveis. Toda ajuda é bem-vinda. Ele é muito querido pela dupla. Esperamos que muito em breve ele esteja reestabelecido”, dizia o comunicado oficial.