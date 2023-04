Maquiador da dupla Maiara e Maraisa sofre AVC e pede ajuda na internet

O maquiador Julyer Rodrigues, que trabalha com famosas como a dupla Maiara e Maraisa, publicou um vídeo, na segunda-feira (17), no Instagram para contar que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma viagem de trabalho. No vídeo, é possível ver que ele ainda tem sequelas, como dificuldade na fala, e está em recuperação.

Impossibilitado de trabalhar, o maquiador pediu ajuda aos seguidores para contribuírem em uma vaquinha na internet.

Julyer, que também trabalhava com a cantora Marília Mendonça, contou que passou mal pela primeira vez no dia 2 de fevereiro. Ele sentiu um pincel cair da mão, mas continuou trabalhando. No entanto, no dia 22 de março, a situação foi mais grave. Ele chegou a desmaiar e só acordou no hospital.

“Foi constatado que tive um AVC isquêmico. Estava sumido das redes sociais para poder me recuperar”, escreveu ele na legenda do vídeo.

Em nota divulgada à Quem, a assessoria da dupla Maiara & Maraisa disse que as cantoras estão prestando assistência ao profissional. "Desde os primeiros sintomas de Julyer, a dupla tem prestado assistência, o tratamento está sendo feito em Goiânia. Os exames e fisioterapia tem sido custeadas pelas irmãs, que ainda têm se mobilizado para que ele tenha o melhor tratamento e cuidados possíveis. Toda ajuda é bem-vinda. Ele é muito querido pela dupla. Esperamos que muito em breve ele esteja reestabelecido", diz o comunicado oficial.