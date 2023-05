Vocalista do grupo de pagode Contagia é encontrado morto após show no interior de SP

O vocalista do Contagia foi encontrado sem vida após o grupo de pagode realizar um show em uma praça, em Buri, no Interior de São Paulo, na noite do último sábado (27). O velório de Diego Francisco de Matos ocorreu na tarde de domingo (28).

Conforme o g1, o cantor de 36 anos dormia durante a viagem de retorno para cidade Capão Bonito, onde ele morava. Miller Santos, percussionista do Grupo Contagia" contou o momento em que eles perceberam que o colega não respondia.

"Uns 30 minutos de viagem. Quando estava chegando, tentamos acordar o Diogo, mas ele não respondia. Ele dormiu e não acordou mais. Vimos que tinha algo errado e levamos ele pro pronto-socorro", contou.

Miller ainda disse que Diego não havia reclamado de dores e estava bem. Nas redes sociais, a banda publicou uma apresentação deles juntos.

A Santa Casa de Capão Bonito informou que às 5h30 Diego deu entrada na unidade. A equipe médica tentou reanimá-lo, contudo, ele já estava sem vida. A causa da morte é desconhecida.

Diego foi sepultado no Cemitério Municipal de Capão Bonito. Fãs, amigos e familiares estiveram presentes e prestaram homenagens.