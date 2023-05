Murilo Huff e Gabriela Versiani são flagrados juntos curtindo show de Wesley Safadão

O cantor Murilo Huff foi flagrado dançando com a influenciadora digital Gabriela Versiani, que é ex do surfista Gabriel Medina, na sexta-feira (26), em Goiânia. Os dois curtiram juntos o show do cearense Wesley Safadão, depois da apresentação do próprio Murilo.

Horas antes, o ex de Marília Mendonça falou sobre a relação com Gabriela em entrevista ao colunista Léo Dias, mas não comentou diretamente se está se namorando ela.

"Gabriela é linda e muito gente boa. Mais do que isso, ela é linda por dentro. É uma das pessoas mais gente fina que eu já conheci na minha vida. O que está rolando é que eu estou muito feliz que ela está aqui, convidei ela para vir para o show. Ela veio para Goiânia para assistir a um show, é o primeiro que ela vai assistir. Eu estou muito feliz que ela tá aqui", disse.

Ainda durante sua apresentação em Goiânia, Murilo chegou a dedicar a música “Cigana” à influencer.

Dona Ruth publica foto com o "novo casal"

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, postou uma foto abraçada com o cantor e Gabriela dando um beijo na bochecha da influenciadora digital. “Parabéns! Show lindo”, escreveu na legenda da imagem, dando “sua benção” ao suposto novo casal.

Dona Ruth divide a guarda do neto, Léo, com Murilo.