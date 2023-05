Wanessa fala de '2ª temporada' de namoro com Dado Dolabella: 'estou reaprendendo a ser leve'

Wanessa Camargo participou do “Domingão com Huck”, nesse domingo (28), e acabou sendo questionado pelo apresentador, de quem é muito próxima, sobre o namoro com Dado Dolabella.

“Eu lembro do caso com o Dado, você adolescente... Aí você se casa com o Marcus Buaiz, meu grande amigo, e tem dois filhos. E agora volta para o Dado, o namoro de adolescente. Fale um pouquinho sobre isso", brincou Luciano Huck, deixando Wanessa sem alternativa.

“Estou na segunda temporada da minha 'série', mas espero que seja a final, porque a gente sempre espera. São coisas que a gente não planeja na vida. Minha vida deu uma reviravolta. E abracei isso porque eu quero ser feliz. E eu estou reaprendendo a ser leve”, disse ela.

Wanessa foi aplaudida por Sandy, que também participava do programa, e por Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, que a incentivou: “É isso mesmo, tem que ser feliz”.

“A gente está aqui para ser feliz”, completou ainda Sandy.

O encontro de Wanessa e Sandy no "Domingão" foi quase inédito, porque elas dividiram o palco na televisão uma única vez, no programa de Hebe Camargo.

Feliz

Recentemente, Wanessa também falou pela primeira vez sobre o namoro do ex-marido, Marcus Buaiz com a atriz Isis Valverde. “Eu quero muito que ele seja feliz”, disse entrevista ao programa de rádio “Chupim”

Wanessa e o empresário se separaram em 2022, após 17 anos juntos. Eles são pais de José Marcus e de João Francisco.