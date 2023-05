Filha de José de Abreu consegue emprego nos EUA e ator comemora: ‘agora posso pensar em mim’

O ator José de Abreu celebrou que a filha caçula, Bia, conseguiu um emprego nos Estados Unidos, onde mora há quatro anos, ainda no último período no curso que faz de jogos e animação. A jovem foi contratada pela Sony-PlayStation quatro meses antes de terminar os estudos e está trabalhando na equipe do jogo Concord.

Ele ainda confessou que foi difícil mantê-la morando em Los Angeles, mas que o esforço valeu a pena.

“Muito orgulho. Foi difícil (quatro novelas) mantê-la por 4 anos em LA, mas valeu o esforço. Agora posso pensar em mim. Aposentadoria? Morar em Bali? No Uruguai? Continuar na luta política e na lida de atuar? Sensação de pai realizado. Os 5 filhos (quando Rodrigo morreu também estava bem empregado) trabalhando em ofícios que amam. Todos com formação universitária. Privilégio! Agradeço aos deuses do teatro que me permitiram isso atuando”.

Bia é uma mulher trans

Em 2021, José de Abreu falou que a filha caçula se identifica como uma mulher trans.

“Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz”, disse ele ao “Extra” na época.

O ator ainda é pai de Theo; Ana e Cristiano. O quinto filho, Rodrigo, caiu de uma janela e morreu aos 21 anos em 1992.