Quem foi eliminado da Dança dos Famosos no domingo (28)?

As duplas Nattan e Bia Marques e Bruno Diaz e Juliana Alves foram eliminadas, nesse domingo (28), do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com o Huck, na TV Globo. O cantor cearense retornou da repescagem essa semana, mas acabou saindo.

Neste episódio, os participantes da disputa dançaram salsa — dança de origem cubana. Dos cinco casais que disputaram a prova, somente os três com melhor nota foram classificados para a próxima fase. Enquanto o forrozeiro ficou em último, a atriz terminou em quarto.

Bruno Cabrerizo e Ju Paiva foram os mais bem avaliados, seguidos por Daiane dos Santos e Dani Norton, e em terceiro Carla Diaz e Diego Basílio.

Nattan e Bia Marques foram os únicos a receber nota inferior a 10 das juradas artísticas, Sandy e Wanessa Camargo. A nota 9,9 foi criticada pelos fãs do artista nas redes sociais.

Além das cantoras, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha fecharam a banca de avaliação, com o júri técnico.