Sandy e Wanessa cantam juntas em apresentação histórica no palco do Domingão do Huck

Duas das maiores cantoras do pop brasileiro reunidas no mesmo palco: Sandy e Wanessa Camargo participaram juntas do Domingão do Huck. Elas relembraram momentos marcantes da carreira das duas, que dominaram as paradas musicais do Brasil entre os anos de 1990 e 2000.

Sandy e Wanessa têm 40 anos e uma longa carreira. Ao lado do irmão Júnior, Sandy foi quem despontou primeiro nos palcos, desde os 7 anos de idade. Wanessa começou mais tarde, aos 17 anos.

O encontro no palco do Domingão é histórico e quase inédito, isso porque as duas dividiram o palco uma única vez no programa da Hebe.

“A gente tinha 13 ou 14 anos. (...) Neste dia, cantamos de improviso uma música da Celine Dion”, contou Sandy. “Eu nem sabia cantar”, brincou Wanessa.