NX Zero homenageia Chorão no MITA Festival e público se emociona

O NX Zero foi uma das atrações desse domingo (28), do MITA Festival, que aconteceu no Rio de Janeiro. Um dos pontos altos da apresentação da banda, que retornou aos palcos depois de cinco anos de hiato, foi a homenagem a Chorão, que morreu 2013.

Um vídeo do artista foi exibido no telão antes de o grupo tocar um dos seus maiores sucessos, “Cedo ou tarde”. Antes de falecer, Chorão gravou uma versão do hit com a banda.

O canal Multishow, que exibia o MITA Festival, mostrou a plateia emocionada com a homenagem.

O segundo dia festival ainda contou com shows de Florence + The Machine, Scracho, Sabrina Carpenter, além da presença de várias celebridades.