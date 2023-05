Susana Vieira beija Manoel Soares e faz reclamações em participação no 'Encontro'

A participação da atriz Susana Vieira no "Encontro" desta segunda-feira (29) deu o que falar na TV Globo. Ela quebrou protocolos e deu um selinho no apresentador Manoel Soares no início do programa: "Oi, Manoel! Um selinho!".

Durante a manhã, Susana pareceu não ter gostado da forma como Patrícia Poeta a elogiou e não economizou na resposta.

"Ela é cheia de energia, vitalidade, humor. É incrível que mesmo com os desafios da vida, as adversidades, como você passa essa coisa da energia, da vitalidade. É que nos encanta, entre tantas qualidades", disse Patrícia sobre a atriz.

"É, eu não sou de rir de tiroteio, né? Quer dizer, não chego a esse ponto. Eu tenho uma positividade de vida, sou uma pessoa séria, tenho família. Porque parece que uma pessoa mais alegre, soltinha, não tem compromissos", assinalou Susana.

Climão

Ao fim de sua participação, a atriz de "Terra e Paixão" agradeceu a homenagem de Patrícia e cortou a apresentadora, virando-se para Manoel Soares: "eu vou fazer uma pergunta: Manoel, você tem uma pergunta para me fazer?".

A atitude foi apontada como um "recado" para Patrícia Poeta, após ela ser acusada de constantemente cortar Manoel durante alguns episódios do programa.

Manoel disse ter uma pergunta que, na verdade, foi sugerida por uma pessoa da plateia: "ele perguntou se você já se apaixonou por alguém em cena". Susana respondeu que sim.

Ameaça de processos

Outro momento de destaque na participação foi o segmento sobre a novela Terra e Paixão, na qual a atriz interpreta Cândida. Susana falou sobre etarismo e contou que recebe vários insultos por conta de sua idade.

Ela ameaçou processar quem lhe chamasse de velha: "eu me recuso a ser tachada de velha. Acho preconceito igual chamar pessoa de cor pelos nomes que não são permitidos, igual a chamar de gorda. Quero dizer que vou processar a pessoa que me chamar de velha. Eu fico muito ofendida".