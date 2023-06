Irmão de Marília Mendonça lamenta morte de maquiador: 'Mata a saudade da maninha por nós'

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, lamentou a morte do maquiador Julyer Rodrigues — conhecido por trabalhar com a sertaneja e com a dupla Maiara e Maraisa. O profissional faleceu na quinta-feira (1º).

O personal make up sofreu um AVC isquêmico em março, durante uma viagem de trabalho. Logo depois, ele descobriu uma doença degenerativa que afetava o cérebro e, consequentemente, todo funcionamento do corpo.

"Descanse em paz, meu amigo. Você foi uma pessoa incrível de um coração gigante que eu pude conhecer. Que Deus te receba de braços abertos. Mata a saudade por nós da maninha", escreveu João nos Stories do Instagram.

Fãs lembram 'alô' de sertaneja para maquiador em DVD

A cantora Marília Mendonça, que morreu vítima de um acidente de avião em 2021, chegou a dedicar uma música ao profissional durante a gravação de um DVD. O momento vem sendo lembrando por fãs nas redes sociais.



"Julyer, essa é para você porque eu sei que você gosta", declarou Marília Mendonça ao cantar "Cumbia do Amor".