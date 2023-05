Cantora Gabi Luthai compartilha fotos ao lado de Teo Teló

A cantora Gabi Luthai compartilhou com os seguidores do Instagram uma sequência de fotos sensuais e românticas com o marido, Teo Teló, nessa terça-feira (30). Nas imagens, o casal aparece vestindo poucas peças de roupas, já em celebração antecipada ao Dia dos Namorados, comemorado no Brasil em 12 de junho.

“Um mix de fotos nossas que eu amo, porque o Dia dos Namorados está chegando e eu não tenho nenhuma dó de quem está solteiro. Antes só do que mal acompanhada, amiga, lembra? Às vezes eu acho que vocês esquecem que a cantora de vocês é a mais apocalíptica, desde 2013. Já fizeram planos para o dia 12? Me contem, que eu estou anotando ideias”, escreveu ela na legenda do ensaio.

Nos comentários, os seguidores brincaram com a semelhança de Teo com Michel Teló. Os dois são irmãos. “Eu sigo há anos, e sempre acho que é o Teló nas fotos”, escreveu Tirullipa. “Que susto! Parecia o Michel Teló”, escreveu outro seguidor. “Eu olhei mil vezes. Pensei que era o Michel Teló”, disse outro.

Michel Teló é casado com Thais Fersoza.