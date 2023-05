Nattan aparece em jantar romântico com namorada em Pipa (RN) e surpreende fãs

O cantor Nattan surpreendeu os fãs ao aparecer em um jantar romântico ao lado da namorada, em Pipa (RN), nesta segunda-feira (29). Ele vive um relacionamento há três anos com a universitária cearense Layla Samylle.

Em foto, a amada do cantor apareceu agarradinha e dando beijo no rosto do artista. A cena de intimidade do casal teve mais de 269 mil visualizações no Twitter. No Instagram, ele deixou o momento registrado apenas nos stories.

Nattan e Layla são bastantes discretos nas redes sociais. Eles postam poucos momentos da intimidade aos seguidores.

A ausência de postagens dos dois juntos fez até alguns fãs tomarem um susto ao ver ele com a namorada em um jantar romântico. Em tuítes, seguidores do forrozeiro escreveram: "Meu namorado namora?", "Perdemos família!", "Socorro, Nattan. Tu namora!".

Cantor evita mostrar intimidade em redes sociais

Em bate-papo na segunda edição do "Desmanttelo" — primeiro projeto de show autoral do cantor — Nattan comentou o sigilo sobre a vida amorosa do casal.

Nattan comentou os benefícios de uma vida conjugal menos exposta nas redes sociais. "Eu não posto, ninguém leva a minha gata, ninguém fala mal. Tô com ela. Então, esse é o segredo, pô".

Assista à entrevista:

Na conversa, o cearense também deixou um conselho para o relacionamento do cantor João Gomes com a influenciadora Ary Mirelle, casal que se separou e retomou o relacionamento logo depois.

"Eu torço muito pelo João, menino bom e também torço muito por ela. Que Deus abençoe o relacionamento deles e façam como eu, gente. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, tipo, tô namorando e ninguém sabe. Tem muita gente que vai lá pra falar o bem, pra desejar boa sorte, mas tem muita gente que não conhece e fica falando só mal", comentou Nattan.