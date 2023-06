Modelo Lygia Fazio morre após complicações por cirurgia estética

A morte da jornalista e modelo Lygia Fazio foi anunciada nas redes sociais, nesta quarta-feira (31). Ela estava internada há cerca de três semanas após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) por complicações após uma cirurgia — quando foram aplicados silicone industrial e Polimetilmetacrilato (PMMA) no bumbum

Conforme o portal Quem, o velório e cremação de Lygia estão marcados para acontecer nesta quinta-feira (1º), em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A modelo deixa dois filhos, os pequenos Davi e Thor.

Legenda: Stories Lygia Fazio. Foto: Reprodução/Instagram

O estado de saúde da jornalista foi divulgado pelo irmão dela, George, há três semanas, através dos stories.

“A Lygia sofreu um AVC ontem de noite e está sob cuidados médicos intensivos. Está consciente e respondendo muito bem aos tratamentos. Assim que ela puder, responderá a todas as mensagens. A família agradece todo o apoio e orações neste momento delicado”, escreveu o rapaz.

Em 2022, a ex-musa do Coritiba e da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval passou mais de 100 dias internada após complicações devido a um procedimento estético. Ela passou por várias cirurgias para retirar três quilos de silicone industrial, que acabou se espalhando pelo corpo.