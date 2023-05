Virgínia Fonseca desabafa após filha caçula fazer xixi em vestido de R$ 37 mil

Virgínia Fonseca escolheu um vestido branco, que custa R$ 37 mil, da coleção que Kim Kardashian desenvolveu em colaboração com a grife Dolce & Gabbana, para celebrar o aniversário de 2 anos da filha, Maria Alice, em uma festa de luxo, na terça-feira (30).

Enquanto curtia a festa ao lado do marido, Zé Felipe, e da outra filha, Maria Flor, a influencer acabou mostrando nos Stories um perrengue que acabou passando no meio do aniversário. Sua caçula acabou fazendo xixi no vestido dela logo após os parabéns.

Legenda: Virgínia Fonseca colocou foto de roupa suja por xixi Foto: Reprodução/Instagram

“Maria Flor mijou em mim”, escreveu Virgínia na rede social, mostrando o vestido branco todo molhado.

Minutos depois, Virgínia trocou de look e posou com a mãe, Margareth Serrão. A influenciadora curtiu a festa infantil até de madrugada. O evento contou até com show da dupla Maiara e Maraisa.