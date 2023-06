Raul Gil atualiza estado de saúde após passar por cirurgia: ‘me recuperando’

O apresentador Raul Gil, de 85 anos, atualizou os fãs de como está seu estado de saúde após passar por uma intervenção cirúrgica para corrigir a hiperplasia da próstata, na terça-feira (30). Ele está internado em São Paulo, no hospital Albert Einstein.

“Olá meus amigos, estou passando aqui para agradecer a todos pelo carinho, preocupação e mensagens. Estou me recuperando de um procedimento bem-sucedido e muito em breve estarei de volta as gravações”, escreveu ele em post no Instagram, nessa quinta-feira (1º).

Na imagem, Raul Gil aparece sorridente e de boné, deitado na cama do hospital.

Nos comentários, ele recebeu mensagens de carinho. “Te amo”, escreveu a cantora Simony. “Boa recuperação. Amamos você”, publicou o apresentador Edu Guedes.