Regiane Alves ‘reage’ a corte de cena em reprise de ‘Mulheres Apaixonadas’

No ar em duas novelas da TV Globo, Regiane Alves usou o Twitter, na última terça-feira (30), ao descobrir que uma cena de Dóris, sua personagem em “Mulheres Apaixonadas”, que está sendo exibida novamente no “Vale a Pena Ver de Novo”, foi cortada. A emissora não exibiu a primeira cena em que Dóris maltrata os avós, Flora (Carmen Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada).

“Vocês sempre me trazendo atualizações kkk”, escreveu ela, ao repostar uma notícia que cita o corte da cena.

A reprise de “Mulheres Apaixonadas”, segundo o Na Telinha, está passando por uma edição rigorosa. No capítulo original, Dóris dá uma bronca em Leopoldo após ele ser atropelado por uma bicicleta. Na versão que foi ar esta semana, ela só faz uma expressão sem paciência ao ver o avô no chão. A Globo optou por tirar do ar frases ditas pela personagem como “a rua, a calçada, seja o que for, é sempre do mais jovem”.

Legenda: Na novela, Dóris maltrata os avós, Flora (Carmen Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada) Foto: Reprodução/TV Globo

Beijo não foi ao ar

Regiane Alves também está no ar em “Vai na Fé”, e os cortes que a emissora tem feito nas cenas de beijo entre a personagem dela, Clara, com Helena (Priscila Sztejnman) também tem causado incômodo entre quem acompanha o folhetim.

O último corte - o terceiro em um mês - aconteceu no capítulo de quarta-feira (31), no momento em que Clara e Helena trocavam carinhos. Segundo o Notícias da TV, Lumiar (Carolina Dieckmann) deveria flagrar um selinho entre elas, o que não aconteceu.