Filha de Gugu Liberato é detida após invadir casa nos EUA

A filha do apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019, Marina Liberato foi detida na Califórnia, nos Estados, por invadir um imóvel. O caso ocorreu em 2020, e a denúncia foi realizada por vizinhos.

Conforme Boletim de Ocorrência que a coluna Em OFF, do portal iG, teve acesso, a prisão da jovem teria ocorrido no dia 18 de março de 2020. Marina teria entrado "numa residência privada localizada na Royal Estates Boulevard sem a autorização ou permissão da proprietária Patricia Quintilliano”.

Marina teria sido convidada para uma festa na casa Patricia Quintilliano, organizada por Guilherme DeCarvalho Moltinho. Segundo Patricia, a mãe de Guilherme trabalha limpando casas, inclusive a dela. Ela acredita que o jovem pegou as chaves da mãe sem autorização.

A proprietária diz que DeCarvalho convidou várias pessoas para a festa e durante a madrugada recebeu uma ligação de um vizinho. Patrícia estava no Brasil e foi informada de terem pessoas entrando na casa dela por volta das 4h40 da manhã.

A partir disso, o vizinho acionou a polícia e unidades policiais foram ao local. Detida em delegacia, Marina se recusou a falar sem a presença de um advogado. Marina foi encaminhada ao Conselho Consultivo da Justiça.