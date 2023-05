Filhas de Gugu desmerecem fala de irmão sobre herança e saem com amigas

Após a audiência de segunda-feira (22), que definirá o destino da herança de Gugu Liberato, as filhas gêmeas do apresentador, Marina e Sofia Liberato, confraternizaram com as amigas em um badalado restaurante japonês de São Paulo, que fica em Alphaville, e é comandado pelo chef Andersom Haruo, premiado com estrelas do Guia Michelin em 2015 e 2016.

A dupla também ignorou o longo desabafo publicado pelo irmão, João Augusto, na terça-feira (23), que disse ter se mantido calado durante a audiência devido às regras. “Tive que me segurar para não falar quando não era o momento”, escreveu ele, acrescentando: “Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras”.

Desde o início da audiência, Marina e Sofia não falaram sobre o caso nas redes sociais. A dupla mora nos Estados Unidos e está no Brasil apenas para acompanhar o caso. No entanto, em seus perfis, elas mostram a rotina em salões de beleza, com amigas e em restaurantes de luxo de São Paulo.

João Augusto, por sua vez, mantém total discrição na internet, e só se manifestou pela primeira vez sobre o assunto ontem. Segundo o jornal O Globo, ele não fala com as duas irmãs.

Herança

Caso a relação estável de Rose Miriam e Gugu Liberato fique comprovada, ela terá direito a metade da herança do apresentador, avaliada em R$ 1 bilhão.

No testamento, assinado em 2011, Gugu não reconheceu Rose como companheira em união estável. O apresentador decidiu deixar 75% do valor declarado no testamento para os três filhos que teve com Miriam, e o restante, 25%, ficou para cinco sobrinhos.

A previsão é a audiência se encerre apenas em junho, devido a um adiamento determinado pelo juiz.

Tanto Marina como Sofia apoiam a mãe. Já João Augusto defende a tia, Aparecida Liberato, definida no testamento deixado por Gugu como inventariante.