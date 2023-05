Filho de Gugu nega silêncio por vontade própria em audiência para reconhecer união estável dos pais

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, publicou um longo desabafo em seu perfil do Instagram negando que tenha ficado calado por vontade própria durante a audiência, realizada na segunda-feira (22), para reconhecer a união estável de sua mãe, Rose Miriam, com o apresentador.

“Eu fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência, não me manifestei porque não era o momento de me ouvir. Fiquei muito surpreso quando falaram que decidi ficar calado. Porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras, mas eu respeitei as regras da audiência”, escreveu ele, em post publicado na terça-feira (23).

João Augusto ainda escreve que o que vem vivendo é “muito triste e desnecessário”. “Meu pai sempre foi um homem correto, sincero, humilde, generoso e muito reservado. Tudo o que ele fazia era muito bem pensado e suas decisões foram sempre focadas para o bem maior de todos. Hoje eu vejo sua vida e história sendo desrespeitada com um monte de mentiras. Meu pai não merece isso e eu vou fazer de tudo para defender a verdade e a sua memória”.

Herança

Caso a relação estável de Rose Miriam e Gugu fique comprovada, ela terá direito à metade da herança, avaliada em R$ 1 bilhão.

No testamento do apresentador, assinado em 2011, ele não reconheceu Rose como companheira em união estável. Gugu decidiu deixar 75% do valor declarado no testamento para os três filhos que teve com Miriam, e o restante, 25%, ficou para cinco sobrinhos.

Ao serem questionadas na 9ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo, na segunda-feira (22), as gêmeas Marina e Sofia se pronunciaram a favor da união de Rose e Gugu. João Augusto é contra.

Relações sexuais

Ainda durante a audiência, o advogado da irmã de Gugu perguntou se Rose e Gugu mantinham relações sexuais. A viúva teria respondido que sim, e então o representante pediu detalhes, perguntando quantas vezes.

Neste momento, segundo a colunista Mônica Bergamo, uma confusão generalizada foi iniciada na audiência. O advogado de defesa de Miriam, Nelson Wilians, argumentou que a união estável é reconhecida quando pessoas se juntam para formar família e não tem a ver com a frequência das relações sexuais.

Rose ainda se defendeu dizendo que ela e Gugu "ficavam juntos quando tinham vontade".