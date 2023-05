Cauã Reymond e Grazi Massafera celebram aniversário da filha

Cauã Reymond e Grazi Massafera celebraram, na terça-feira (23), o aniversário da filha, Sofia, de 11 anos. O ator publicou uma foto do trio no Instagram para homenagear a herdeira. “Ela não para de crescer. Maior amor do mundo”, escreveu na legenda.

Nos comentários, Sofia foi muito elogiada por famosos, mas o que chama atenção são os fãs que torcem pela volta do relacionamento de Grazi e Cauã, que se separaram em 2013.

“Eu acho que o Brasil quer esse casal junto. Ou eu estou errada?”, escreveu uma pessoa. “Eles voltaram! Decidiram dar uma nova chance para o amor”, escreveu outro. “Só eu queria um comeback desse casalzão?”, questionou mais um. “Aproveitem que estão solteiros e voltem logo, por favor”, pediu outro.

Em abril, Mariana Golbfardb anunciou que estava se separando de Cauã Reymond. Eles estavam juntos desde 2016. Atualmente, ele está no ar na novela “Terra e Paixão”.

Já Grazi não está solteira. Segundo o Extra, ela estaria vivendo um affair com o modelo Marlon Teixeira.