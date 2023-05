Giovanna Ewbank relembra traição de Bruno Gagliasso: ‘aprendizados’

Giovanna Ewbank relembrou a traição do marido, Bruno Gagliasso, ao entrevistar Dani Calabresa no Quem Pode, Pod, podcast que apresenta em parceria com Fernanda Paes Leme.

A humorista elogiou a decisão da atriz e apresentadora de perdoar o marido, e acabou trazendo o tema a tona. “Eu achei lindo você perdoar, achei maduro. Você me inspirou em fazer uma coisa que eu não sei se eu faria”, disse Calabresa, mencionando o fato de ter sido traída por Marcelo Adnet, o que resultou no término do seu casamento, em 2017.

Ewbank explicou que ela e Bruno estavam juntos na época há três anos, e ela se permitiu “experimentar tentar perdoar”, mas confessou que sentiu raiva do ator, e chegou a desejar “que o avião caísse com ele dentro”.

“É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é”, refletiu.

Giovanna ainda salientou que se o casal não tivesse vivido essa situação talvez hoje o relacionamento não fosse baseado na lealdade e eles não teriam construído uma família.

Relembre

Giovanna e Bruno se separaram em 2012, após boatos de que ele seria o pai do filho da modelo Carol Francischini.

A modelo nunca revelou quem é o pai da criança. Já Bruno admitiu publicamente que foi infiel e disse ter aprendido muito com a lição.

Atualmente, Giovanna e Bruno são pais de Titi, Bless e Zyan