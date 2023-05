Mulher viraliza ao dançar funk em festa infantil da filha e se pronuncia: 'horrorizada'

A pernambucana Brenna Azevedo, de 26 anos, viralizou nas redes sociais, na terça-feira (23), após um vídeo em que ela aparece dançando o funk “Movimento da Sanfoninha”, no aniversário infantil da filha, com um vestido transparente, circular na internet. As imagens acabaram sendo muito criticadas, e Brenna gravou um vídeo para o próprio Instagram, publicado ontem, em que ela desabafa sobre a situação.

Ela relatou estar sendo muito atacada, mas que não via “nada demais” em sua atitude.

“As pessoas estão indignadas porque eu estava dançando, com uma roupa transparente. Estão me atacando, me chamando de piranha, vagabunda, que vão me botar no conselho tutelar. Não vejo nada demais nisso. Vejo tanta coisa pior”, comentou.

“Minha família está horrorizada. Como as pessoas fazem mal para as outras nas redes sociais? Me chamando de coisas horrorosas. Estou indignada, apavorada. Minha filha ficou super feliz, os convidados gostaram. Tristeza para uns, alegria para os outros. Nunca ia imaginar que isso ia viralizar assim. Todo mundo me chamando de escrota, de safada. Famosos comentando baixarias! Falando coisas absurdas sobre mim”, lamentou.

Brenna afirma no vídeo que estava alcoolizada nas imagens e reforça não demonstrar arrependimento. “Bebi bastante porque eu estava feliz. Eu resolvi fazer essa festa em dois meses, foi tudo com muito sacrifício, sufoco, carinho. As pessoas não compreendem isso. Estão abominando. A filha é minha, o dinheiro é meu, o corpo é meu. Eu faço da minha vida o que eu quiser”.

Com a grande repercussão, a pernambucana ganhou fama no Instagram, já acumula mais de 22 mil seguidores e, inclusive, ontem já fez publis em seu perfil