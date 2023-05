Show de Ney Matogrosso é confirmado no Festival Zepelim

Ney Matogrosso é a quarta atração confirmada pelo Festival Zepelim. O anúncio foi feito pela produção do evento na manhã desta quarta-feira (24), nas redes sociais. Antes, foram anunciados BaianaSystem, Gilberto Gil e Duda Beat.

O Festival Zepelim está previsto para ocorrer nos dias 19 e 20 de agosto, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Na sexta (26), será divulgado o line-up completo do festival e aberta a pré-venda de ingressos. As vendas gerais serão abertas apenas na segunda-feira (29).

Dois dias de festival

Com o evento sendo promovido em um fim de semana, diferentemente do ano passado, quando todos os shows ficaram concentrados em uma só data, a produção espera que o público não só aproveite melhor as mais de 20 atrações previstas como, também, passe mais tempo na loja, nas feiras gastronômica e de economia criativa e na galeria de arte.

Datas do Festival Zepelim

26/5: divulgação do line-up completo

26/5: abertura da pré-venda de ingressos online

29/5: venda geral de ingressos