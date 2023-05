Gilberto Gil é confirmado no Festival Zepelim, em Fortaleza

O cantor Gilberto Gil virá a Fortaleza em agosto para show no Festival Zepelim. O evento ocorre no Marina Park Hotel, nos dias 19 e 20 de agosto. A organização anunciou o nome do baiano nesta terça-feira (23).

Gil é a segunda atração confirmada no festival. Baiana System foi a primeira divulgada nessa segunda-feira (22).

"A gente falou que ia emocionar, e como não ficar ansioso com a chegada do nosso querido Gil, fala a verdade! Só vem, Zepelimmm!", publicou o perfil do Festival.

Esse é o segundo ano do evento em Fortaleza. No ano passado, os shows ocorreram em um só dia, também no Marina Park, com atrações como Luísa Sonza e Marina Sena.