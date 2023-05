Duda Beat é confirmada pela primeira vez no Festival Zepelim, em Fortaleza

A cantora Duda Beat foi confirmada, na noite desta terça-feira (23), como uma das atrações do Festival Zepelim, em Fortaleza. Esta será a primeira vez da artista no palco do evento, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto, no Marina Park Hotel.

A vinda da pernambucana ao Ceará foi anunciada em publicação na página oficial do festival no Instagram. "Vamos receber ela que é poesia, arte e doses de sofrência pra falar de amor. Vocês estão preparados pra gente cantar muito nesse dia?", diz a legenda do post.

Duda é a terceira atração confirmada no evento. Gilberto Gil e a banda Baiana System também integram o time de peso do festival. Outros nomes também devem ser divulgados nessa semana.

A pré-venda do Zepelim irá ocorrer a partir desta sexta-feira (26), às 20h, por meio do site da Bilheteria Virtual.

Esse é o segundo ano do evento em Fortaleza. No ano passado, os shows ocorreram em um só dia, também no Marina Park, com atrações como Luísa Sonza e Marina Sena.