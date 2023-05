Shakira pediu para Tom Cruise 'deixá-la em paz' após Fórmula 1, diz revista

Shakira teria dado um fora em Tom Cruise após investidas do astro de Hollywood durante o Grand Prix da Fórmula 1 em Miami, no dia 7 de maio. Fontes da revista Heat disseram, na terça-feira (23), que a cantora colombiana pediu para "deixá-la em paz".

Uma fonte próxima da revista afirmou que a cantora fez o pedido enquanto os dois estavam em Miami para assistir à corrida.

"Ela não quer envergonhá-lo ou aborrecê-lo, mas não há atração ou romance da parte dela - ela estava apenas sendo amigável. Ela está lisonjeada, mas não está interessada", disse a fonte, segundo a revista. Ainda conforme a Heat, o recado foi transmitido "educadamente" para o ator.

A aparição de Shakira e Tom Cruise gerou especulação na internet de um possível romance entre os dois.

A latina se separou do jogador de futebol Gerard Piqué e agora vive nos Estados Unidos. No evento de Fórmula 1, ela foi vista conversando com o ator estadunidense, que está solteiro.

Término turbulento com Piqué

Shakira e Piqué estão oficialmente separados desde junho de 2022, em meio aos boatos de traição pelo ex-jogador. O relacionamento durou mais de dez anos.

Piquét e Clara Chía, modelo com quem ele teria se envolvido durante o casamento, assumiram o namoro em janeiro deste ano, logo após o anúncio de divórcio do espanhol.

A artista colombiana lançou a música "BZRP Music Session #53" em janeiro, na qual se refere expressamente ao ex-jogador de futebol e Clara. Em questão de horas do lançamento, a música já havia sido ouvida mais de 30 milhões de vezes e repercutiu nas redes sociais.