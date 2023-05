Irmão de Shakira trocou socos com Piqué em discussão para defender cantora, diz imprensa espanhola

O irmão de Shakira, Tonino Mebarak, teria trocado socos com Gerard Piqué, ex-marido da cantora, no último fim de semana. O momento acalorado teria ocorrido quando o ex-jogador do Barcelona foi visitar os filhos Sasha e Milan em Miami, onde eles moram com a mãe.

Conforme o programa La Mesa Caliente, da emissora Telemundo, Shakira e Piqué começaram a discutir e Tonino, insatisfeito com as atitudes do ex-cunhado, foi atrás dele para tirar satisfações.

A apuração da imprensa espanhola dá conta que as coisas "ficaram violentas". A Polícia chegou a ser acionada, mas não foi feito Boletim de Ocorrência.

Piqué foi fotografado ao lado dos filhos no fim de semana, em uma pizzaria e no hotel onde eles se hospedaram. Os pequenos são fruto do casamento de mais de uma década entre a cantora e o atleta, que chegou ao fim ano passado.