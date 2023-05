Shakira e Tom Cruise são vistos juntos, e fãs especulam romance

A cantora Shakira e o astro de Hollywood Tom Cruise foram vistos juntos no Grande Prêmio de Fórmula 1, nos Estados Unidos, nesse domingo (7), chegando a passear pelas arquibancadas do Miami International Autodrome. Após aparição, os fãs começaram a especular um possível romance entre eles.

A latina se separou do jogador de futebol Gerard Piqué em 2022, e agora vive nos Estados Unidos. No evento de Fórmula 1, ela foi vista conversando com o ator estadunidense, que está solteiro.

Término turbulento com Piqué

Shakira e Piqué estão oficialmente separados desde junho de 2022, em meio aos boatos de traição pelo ex-jogador. O relacionamento durou mais de dez anos.

Piquét e Clara Chía, modelo com quem ele teria se envolvido durante o casamento, assumiram o namoro em janeiro deste ano, logo após o anúncio de divórcio do espanhol.

A artista colombiana lançou a música "BZRP Music Session #53" em janeiro, na qual se refere expressamente ao ex-jogador de futebol e Clara Chía. Em questão de horas do lançamento, a música já havia sido ouvida mais de 30 milhões de vezes e incendiou as redes sociais.