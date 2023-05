Em audiência sobre herança, filhas de Gugu confirmam união estável do apresentador com a mãe

As gêmeas Marina e Sofia Liberato, 19 anos, filhas do apresentador Gugu Liberado, apoiaram a mãe durante audiência realizada nesta segunda-feira (22) em São Paulo. Rose Miriam di Matteo pediu o reconhecimento da união estável com apresentador para receber 50% da herança. O restante seria dividido entre os filhos.

No entanto, conforme a Folha de S.Paulo, o outro filho se manteve em silêncio durante toda audiência, não se posicionando a favor de Rose. João Augusto Liberato, 21 anos, foi acompanhado pela irmã de Gugu, que também é contra o processo aberto por Rose.

Após a morte de Gugu, em 2019, a leitura de testamento dividiu o patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão para os três filhos e cinco sobrinhos do apresentador.

Divisão da herança

Os três filhos vivem nos Estados Unidos, mas vieram ao Brasil para prestar depoimento. Na próxima quarta-feira (24), a divisão da herança deve ser definida.

"Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família", disse o defensor de Rose, o advogado Nelson Willians.

Já o filho João Augusto voltou a lamentar a briga por herança. Para ele, o testamento do pai é "incontestável" e fica triste por se defender "dos desacertos causados infelizmente pela minha mãe e sua família".

Qual a herança de Gugu?

A herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato é R$ 1 bilhão, conforme o jornal O Globo. O testamento de 2011 afirma que o valor seria dividido entre os três filhos (Marina, Sofia e João Augusto Liberato) e entre os cinco sobrinhos.

Conforme documento, 75% equivalente a R$ 750 milhões, iriam para os filhos e 25% repartido entre os sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada responsável para cuidar do espólio. Em testamento, o apresentador não reconheceu Rose como companheira.

Rose Miriam pleiteia ao menos 50% da herança e visa confirmar que vivia uma união estável com o apresentador. Ainda em vida, Gugu deixou para a mãe dos filhos uma mansão em Alphaville, avaliada em R$ 6 milhões, e US$ 500 mil em investimentos.