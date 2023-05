Filhas de Gugu Liberato chegam ao Brasil para audiência sobre herança e união estável do pai

As filhas de Gugu Liberato, morto em 2019, serão ouvidas pela Justiça de São Paulo no processo que analisa a união estável de Rose Miriam Souza di Matteo com o apresentador. As gêmeas Sofia e Marina publicaram stories nesta sexta-feira (19) confirmando que estão no Brasil. A decisão da Justiça acontecerá na próxima quarta-feira (24).

Sofia e Marina devem ser ouvidas para falar sobre a união estável da mãe com o pai. Ao g1, o advogado da família, Nelson Wilians, informou que o processo está em segredo de justiça.

Legenda: Filhas de Gugu serão ouvidas pela Justiça de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

"As gêmeas Marina e Sofia sempre estiveram ao lado da mãe na busca dela pelo reconhecimento de união estável na Justiça. Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família", disse o advogado. Se reconhecida, a mãe das gêmeas passará a também ter direito a herança do apresentador.

Qual a herança de Gugu?

A herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato é R$ 1 bilhão, conforme o jornal O Globo. O testamento de 2011 afirma que o valor seria dividido entre os três filhos (Marina, Sofia e João Augusto Liberato) e entre os cinco sobrinhos.

Conforme documento, 75% equivalente a R$ 750 milhões, iria para os filhos e 25% repartido entre os sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada responsável para cuidar do espólio. Em testamento, o apresentador não reconheceu Rose como companheira.

Rose Miriam pleiteia ao menos 50% da herança e visa confirmar que vivia uma união estável com o apresentador. Ainda em vida, Gugu deixou para a mãe dos filhos uma mansão em Alphaville, avaliada em R$ 6 milhões, e US$ 500 mil em investimentos.